شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمحاربة التطرف.

وأعلن مكتب الأسدي - في بيان اليوم - أن الأخير "استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) منصور الشمري، والوفد المرافق له، وتم بحث سُبل وآليات تطوير التعاون المشترك لمواجهة التطرف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد الأسدي على أهمية العمل وفق مبدأ الاعتدال الفكري والتعايش بسلام بين دول المنطقة وشعوبها ، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمحاربة التطرف بكل اشكاله.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمركز اعتدال منصور الشمري، بجهود العراق وما قدمه من تضحيات كبيرة ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار لعموم المنطقة، مشيرًا الى أهمية الاستفادة من التجربة العراقية في مواجهة الإرهاب، مبديًا رغبة وتعاون المملكة العربية السعودية في دعم العراق عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وبما يخدم مصلحة البلدين.