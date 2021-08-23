جعجع لنصرالله: فلتعمد إيران إلى حل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - فعلى صفحته الخاصة على "تويتر"، نشر جعجع تغريدة اقترح فيها على أمين عام "حزب الله"، بأن تقوم إيران بحل مشكلة سوريا بالمحروقات فتحل فورا نصف مشكلة لبنان.

وبأن الحل الفعلي لأزمة المحروقات لا يتم إلا بتحرير السوق، ولا حل لأزمة لبنان إلا بتحرير الدولة ممن هم في مواقع السلطة في الوقت الحاضر.

وأضاف بأن دخول النفط الإيراني إلى سوريا لا يوجد أمامه أي عقبات.

وتابع قائلا بأنه في خضم ما يحدث من تطورات، يبقى الأهم مصير المواطن اللبناني على الطرقات بانتظار ليترات معدودة من البنزين تخولِّه التحرك لتأمين قوت عيشه وعائلته.

وأضاف فيما يتعلق بباخرة السيد حسن الموعودة، فهذه لا تعدو كونها مزحة صغيرة وسمجة في خضم المأساة التي نعيشها.

وأكدت إيران، اليوم الاثنين، استعدادها لبيع الوقود إلى الحكومة اللبنانية إن رغبت في ذلك، إلى جانب الوقود المشترى من قبل رجال أعمال مقربين من "حزب الله" اللبناني.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن إيران "لا تستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني"، مشيرا إلى تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله حول إرسال الوقود إلى لبنان، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح أن "التجارة الطبيعية في مجال مشروع مثل الطاقة قرار سيادي ومتعارف عليه حيث نبيع النفط وفقا لقرارنا وإعلان الحاجة من قبل أصدقائنا"، مضيفا أنه "من المؤكد أنه لا يمكننا أن نرى معاناة الشعب اللبناني بسبب مخططات تحاك ضده من وراء الستار".