غزة... جوائز مالية لمن يتلقى لقاح كورونا... تصل إلى 3 آلاف دولار

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أعلنه أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة في غزة، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بحسب ما نقله موقع "فلسطين اليوم".

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وقال القدوة إن الجائزة مخصصة لكل من تلقى اللقاح في المراكز الخمسة المخصصة للتطعيم في القطاع.

وأوضح أن تلك المبادرة تأتي "حرصا من وزارة الصحة على سلامة الفئات العمرية الأكثر عرضة بالإصابة".

ولفت إلى أن المكافأة عبارة عن 200 دولار، سيتم منحها وفقا لحملة سحب يومية لـ 10 أشخاص تزيد أعمارهم عن 55 عاما، توجهوا لتلقي اللقاح.

كما سيتم في نهاية الحملة التي ستبدأ بعد غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس/آب، وتستمر لمدة شهر السحب على 3 جوائز كبرى بقيمة 10 آلاف شيكل (نحو 3 آلاف دولار).

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن جملة إجراءات جديدة لدفع المواطنين لتلقي اللقاح، بما فيها، إلزام جميع العاملين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتلقي اللقاح، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الحرف والأعمال التي لها علاقة مباشرة مع الجمهور كشرط لاستمرار أعمالهم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ، دخول متحور "دلتا" من فيروس كورونا إلى القطاع.

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