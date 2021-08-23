غسان حاصباني: لبنان مهدد بالعودة للعصور الوسطى إذا لم يحدث انتقال ديمقراطي

دبي - محمود عبدالرازق - وفي ظل التعقيد الحاصل على المستوى السياسي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يوم السبت، من خطر عدم تمكن اللبنانيين من الوصول إلى خدمات المياه الأساسية خلال الأيام المقبلة، وتأثيرها على أكثر من 4 ملايين شخص في البلاد.

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وفيما يتعلق بقدرة الدولة على تفادي أزمة المياه التي تهدد نحو 4 ملايين لبناني، قال نائب رئيس الوزراء السابق، غسان حاصباني، إن الدولة فشلت وانهارت ولا حلول إلا بانتقال ديمقراطي للسلطة.

وأضاف حاصباني في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الانتقال الديمقراطي للسلطة لمن يختاره الشعب عبر انتخابات في أسرع وقت هو الضامن لمواجهة التحديات الراهنة بما فيها أزمة المياه التي تهدد اللبنانيين".

ويرى حاصباني أن تشكيل حكومة بعد انتخابات ديمقراطية يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وخطط إصلاحية تعيد الاستثمارات والدعم للبنان ليصرف في المكان الصحيح وبشفافية.

وفيما يتعلق بعدم قدرة الحكومة الحالية على مواجهة أزمة المياه، أشار الوزير السابق إلى أن عدم تفادي الأزمة يعيد لبنان إلى العصور الوسطى من ناحية الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث يمكن أن يذهب كل مجتمع محلي إلى تأمين معيشته وخدماته.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، في بيان، إنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيواجه أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء لبنان، معظمهم من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة، احتمال تعرضهم لنقص حاد في المياه أو انقطاعهم التام عن إمدادات المياه الصالحة للشرب في الأيام المقبلة".

وأشار البيان إلى تحذير أصدرته اليونيسف، الشهر الماضي، من أن أكثر من 71 في المئة من سكان لبنان قد لا يحصلون على المياه هذا الصيف.

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