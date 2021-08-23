الحكومة الفلسطينية تمنح الموظفين الرافضين للتطعيم إجازة دون راتب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن قرار الحكومة دخل حيز التنفيذ بإعطاء إجازة دون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى انتهاء الوباء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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وأكد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله أن عدم تلقي اللقاح ليست مسألة حرية شخصية، موضحا أن الحرية الشخصية تنتهي عندما تتسبب بالضرر بصحة الآخرين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية كالمرضى والمسنين.

ودعا رئيس الحكومة كل من لم يحصل على اللقاح حتى الآن للإسراع بالتوجه إلى المراكز المنتشرة في جميع المحافظات.

وقال اشتيه إنه ثبت أن معظم الحالات المصابة بكورونا حاليا هي لأشخاص لم يحصلوا على اللقاح.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغ في الضفة الغربية وقطاع غزة 712501، بينهم 439024 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وتظهر بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ انتشاره في مارس/ آذار 2020، بلغ 355511 إصابة تعافى منها 343197 فيما بلغ عدد الوفيات 3905.