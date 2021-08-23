اخبار الخليج

وزير الخارجية المصري يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين: "وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية، يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سالم مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مصر".

وبيّنت الوكالة أن وزير الخارجية المصري تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله، والمزيد من التطور والنماء للعلاقات الثنائية.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قرارا نهاية الشهر الماضي، بتعيين سفراء جدد في عدد من البلدان، وشمل القرار تعيين سفير لقطر لدى مصر، وذلك بعد إجراء مماثل لمصر في يونيو الماضي، سعيا من البلدين لتطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة استمرت نحو 7 سنوات منذ اندلاع الأزمة الخليجية. 

وقال الديوان الأميري في بيان: "أمير البلاد يصدر القرار الأميري رقم 23 لسنة 2021، بتعيين سعادة السيد سالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا