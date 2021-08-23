مصر تحسم جدل زيادة أسعار السلع الأساسية

دبي - محمود عبدالرازق - ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء في بيان رسمي، وأوضحت استقرار أسعار جميع السلع الأساسية بما فيها المعكرونة في المنافذ التموينية كافة، وفروع مشروع "جمعيتي" والمجمعات الاستهلاكية دون أي زيادة، وكذلك توافر مخزون استراتيجي من المعكرونة يكفي 5 أشهر.

كما لفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية إلى أنها تشن حملات تفتيش دورية على كل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والأسواق في المحافظات كافة من أجل منع التلاعب بالأسعار وضبط أي مخالفات.

وأشارت الوزارة كذلك إلى أنه يتم صرف ما يقرب من 28 سلعة ضمن المقررات التموينية، على رأسها السلع الأساسية (المعكرونة والأرز والزيت والسكر)، لكي يختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها.

وشددت الوزارة على أنها تقوم بتصدير جميع السلع الغذائية من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضروات والفواكه إلى كل مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق.