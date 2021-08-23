مصدر عراقي يؤكد عدم إجراء انتخابات تشريعية دون مشاركة التيار الصدري

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI

بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح مع "وكالة سبوتنيك": "هناك طرفان مهمان في فرضية الانتخابات وهما التيار الصدري والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، عدم مشاركة التيار الصدري سيدفع بالكاظمي إلى عدم تأييد إجراء الانتخابات في موعدها لأنه مدعوم من التيار الصدري".

وأضاف: "إذا جرت الانتخابات فبالتأكيد الأطراف الأخرى وهي ائتلاف دولة القانون [بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي]، وتحالف الفتح [بزعامة هادي العامري]، والأطراف السنية والكردية، سيتفقون على اختيار رئيس وزراء آخر غير الكاظمي"، مؤكدا عدم وجود انتخابات دون مشاركة التيار الصدري.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أعلن، الشهر الماضي، أنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات حفاظا على ما تبقى من البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات. وشدد الكاظمي على أن العراق بحاجة إلى تكاتف الجميع؛ "الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط".

وفازت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر بالانتخابات البرلمانية عام 2018، وحصلت على 54 مقعدا.

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