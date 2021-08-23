وزير الخارجية الجزائري يسلم قيس سعيد رسالة خطية من تبون

دبي - محمود عبدالرازق - واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، لعمامرة في القصر الرئاسي في قرطاج، وتسلّم رسالة خطية بعثها الرئيس تبون له، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ونشر وزير الخارجية الجزائري عبر موقعه الرسمي "تويتر"، صورا تجمعه مع الرئيس سعيّد في القصر الرئاسي، وهو يسلمه الرسالة الخطية التي بعثها الرئيس تبون إلى نظيره.

واستعرض الطرفان العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع السائدة في الجزائر وتونس أخيرا، مؤكّدين على ترحيب البلدين بالهبة التضامنية المتبادلة التي تمّ تسجيلها أخيرا.

وتحدّث لعمامرة عن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها منطقة المغرب العربي وتعدد التحديات التي تواجهها، ما يتطلب مزيدا من ترسيخ التنسيق المستمر بين الجزائر وتونس لخدمة شعب البلدين الشقيقين.

وأعرب سعيّد عن حرصه الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجارة الجزائر، فيما خصّ الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا للأمن والاستقرار وللتصدّي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.