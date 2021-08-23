مصر تسمح بالاستخدام الطارئ لأول لقاح محلي الصنع مضاد لفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم "منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محليا وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة".

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصريح جاء بعد اجتياز اللقاح لعمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقا للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم أمان وجودة وفاعلية اللقاحات، مشيرة إلى أنها حرصت على تقييم وإصدار موافقات الاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المستخدمة داخل مصر، ضمانا لجودتها وأمانها وتأكيدا لاستدامة توافرها.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من اللقاح "سينوفاك/فاكسيرا"، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح بداية من غد الثلاثاء.

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في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، أنه تم رصد أول حالات من المتحور "دلتا" لفيروس كورونا ، الذي ينتشر حاليا بشكل موسع في العالم.وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي عقدته، ظهر اليوم، لاستعراض الوضع الوبائي للفيروس في مصر، أنه تم رصد متحور "دلتا"، مشيرة إلى أن الحالات كانت بسيطة وتماثلت للشفاء، من خلال البروتوكول العلاجي.كما أشارت زايد إلى أن الوزارة قامت بتحديثات جديدة للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، من خلال إدراج عقار "مونوكورنال أنتي باديز"، لافتة إلى أن هذا العقار حقق نسب شفاء وصلت إلى 95 في المئة مع الحالات الشديدة والمتوسطة.وفي الساعات الأولى من اليوم، أعلنت الوزارة رصد 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات وفاة خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بينما تعافى 229 شخصاً خلال المدة نفسها.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر منذ تفشي الوباء إلى 286.352 ألف حالة، بينها 16.671 حالة وفاة.