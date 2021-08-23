شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الحكومة تمدد حالة "الطوارئ الصحية" شهراً و20 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الحكومة المغربية، الذى عقد اليوم الاثنين بالرباط، تمديد حالة "الطوارئ الصحية" من 10 سبتمبر إلى 31 أكتوبر المقبلين.

ويعد تمديد حالة "الطوارئ الصحية" لمدة شهر و20 يوماً لأول مرة نظرا لأن تاريخ العاشر من شهر أكتوبر سيكون موعد افتتاح البرلمان، بالإضافة إلى أن الانتخابات التشريعية فى سبتمبر ستحدد هوية الحكومة الجديدة وأي الأحزاب التى ستفوز بتشكيلها.

ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وصادقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب.