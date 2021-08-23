شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: حكومة العراق ستوفر قروضا للتنمية الزراعية من أجل خلق فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستوفر قروضاً للتنمية الزراعية من اجل خلق فرص العمل للشباب، فيما أشار الى أن الهجمات على أبراج الطاقة الكهربائية لا تهدف سوى إلى الخراب.



وحسب وكالة الأنباء العراقية، ذكر مكتبه الإعلامي أن الكاظمي، التقى عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية. وأكد أن الجماعات الإرهابية تحاول المساس بكرامة الناس عبر العبث بأمنهم، والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف، أن الارهابيين ليسوا أبناءنا، إنما أبناؤنا من يحمون الحياة، مبيناً أن القضاء لديه مطالب حقة في الخدمات والمشاريع، لكن الإرهاب يريد استهداف الحياة بأكملها.

وتابع أن الطارمية فيها عشائر كريمة، وفيها موارد زراعية، المطلوب حمايتها وتعزيزها، مشيراً الى أن الإرهاب لن تكون له حاضنة، لا بيننا ولا في أي مكان من أرض العراق، ولن نسمح لأيِّ من كان ، أن يستهدف الأجهزة الأمنية، ومكافحة الإرهاب مسؤولية الجميع سواء الدولة أم المواطنين".



وذكر لدينا الجيش والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، الذين يوجد فيهم من أبنائكم، وقد وجهنا كل الأجهزة الأمنية بالتعاون مع المواطنين، وتقديم الحماية لهم، لافتاً الى أن العراق مقبل على الانتخابات، فإما أن نختار الاقتتال والفوضى، وإما أن نختار التغيير والتطوير.



وطالب"أهالي الطارمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والاستمرار في بناء البلد من كل زاوية، وبذل الجهود لحل المشكلات الاجتماعية، وستكون الاجهزة عونا لكم.



وأشار الى أن الهجمات على أبراج الطاقة الكهربائية إساءة للعراقيين جميعاً، والإرهاب لا يهدف سوى إلى الخراب، ورأينا ما فعل في الموصل، مشدداً على حرص الحكومة على تنشيط الزراعة، وستوفر قروضاً للتنمية الزراعية، من أجل خلق فرص العمل للشباب.