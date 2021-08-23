شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل إرهابيا وتعثر على صواريخ وعبوات ناسفة بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اعتقال "إرهابي"، وضبط صواريخ وعبوات ناسفة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية - أنه وفقا لما ورد للاستخبارات العراقية عن توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، تم نصب كمين محكم له والقبض عليه".

وأضافت الخلية أن العناصر الاستخبارية والقوة البرية تمكنت أيضا من ضبط 20 قذيفة هاون عيار 120 ملم، و10 عبوات ناسفة، و4 صواريخ "آر بي جي" في منطقة الجرايشي بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.