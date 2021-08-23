- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح 4 حالات ضرورية لغسل اليدين.. تجنبوا كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة الحالات التي يجب فيها غسل اليدين، حيث أن هذا الإجراء من ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.
وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه من الضروري غسل اليدين عند العطس أو السعال، وقبل الأكل وبعده.
وأضافت أنه ينبغي غسل اليدين بعد استخدام الحمام وعند القدوم إلى البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح 4 حالات ضرورية لغسل اليدين.. تجنبوا كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.