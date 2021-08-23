شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح 4 حالات ضرورية لغسل اليدين.. تجنبوا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة الحالات التي يجب فيها غسل اليدين، حيث أن هذا الإجراء من ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه من الضروري غسل اليدين عند العطس أو السعال، وقبل الأكل وبعده.

وأضافت أنه ينبغي غسل اليدين بعد استخدام الحمام وعند القدوم إلى البيت.