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شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الشرقية»: إغلاق جزئي لتقاطع شارع عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن إغلاق جزئي لتقاطع شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز من الجنوب إلى الشمال، “المرحلة الأولى”.
وأوضحت عبر حسابها بتويتر، أن الإغلاق سيستمر لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 16 محرم وحتى 2 صفر 1443هـ.
ودعت إدارة مرور المنطقة الشرقية مستخدمي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
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