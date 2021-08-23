شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تسمح بدخول الحاملين لشهادات التطعيم ضد كورونا من أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان على تويتر اليوم الاثنين، إن السلطنة ستسمح لكل من يحمل شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 بالسفر إلى البلاد اعتبارا من أول سبتمبر.

وحسب موقع سويس إنفو، أضافت الهيئة أنها أنهت العمل بقائمة دول كان محظورا دخول الوافدين منها بسبب الجائحة.

وكانت قد قررت اللجنة العليا العمانية المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المُستجد، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من 21 أغسطس الجاري.

كما قررت اللجنة حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

وقررت اللجنة اتخاذ قرارين على أن يبدأ سريان العمل بهما أول شهر سبتمبر المقبل، وهما (اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية).