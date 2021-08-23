شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط حبات البَرد على محافظة قلوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول حبات البرد على محافظة قلوة بمنطقة الباحة. ويوضح المقطع المتداول سقوط كثيف للبرد على أحد أودية محافظة “قلوة”. وكان المركز الوطني للأرصاد قد أبان في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

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