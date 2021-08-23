شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أمطار متوسطة ورياح نشطة على مرتفعات 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تهطل اليوم الاثنين أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات 5 مناطق.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه المناطق هي جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، مضيفاً أن تأثير هذه الحالة المطرية قد يمتد إلى الأمارات وسلطنة عُمان واليمن، ومن ثم الربع الخالي وما بين منطقتي الرياض والشرقية.
كما توقع أن يحدث نشاط للرياح من متوسط لشبه قوي على القطاع الغربي وبين الرياض والشرقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أبان في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
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