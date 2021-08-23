شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح آلية فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن آلية فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي (اللياقة)، وذلك من خلال تطبيق “صحتي”.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن حجز موعد الفحص يتم عبر تطبيق صحتي من خلال إنشاء حساب في التطبيق وتسجيل الدخول وفتح أيقونة المواعيد ثم اختيار حجز موعد.

وأضافت أنه يتم اختيار اسم المركز الصحي، ثم اختيار عيادة طب الأسرة، واختيار اليوم والتاريخ المناسبين لزيارة المركز، ومن ثم يتم تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.