مشروب سحري لإنقاص الوزن.. تعرف عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لاقى حليب الماتشا المجمد المشروب البارد والمروي للعطش، زواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، لفوائده الصحية العديدة والتي تخص خسارة الوزن.



حليب الماتشا هو مشروب مشتق من شاي الماتشا ذو الأصل الياباني الغني بالبوليفينول (فئة من المركبات النباتية المفيدة الموجودة بشكل طبيعي في الأغذية النباتية) ومضادات الأكسدة القادرة على تنقية الجسم، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.

ويعد لاتيه الماتشا المثلج بوضع شاي الماتشا وحوالي نصف كوب من الماء الساخن وليس المغلي في وعاء ثم يخلط المزيج جيداً حتى يذوب الشاي ثم يضاف عليه القرفة مع التقليب الجيد.

ثم يوضع الحليب في وعاء وبواسطة آلة تخثير الحليب أو الخافق الكهربائي، يخفق جيداً حتى تتكون رغوة على الوجه، لتأتي خطوة سكبه على مزيج الشاي المعد سابقاً ثم يحرك حتى التجانس مع إضافة مكعبات الثلج.

ويمكن أيضاً استخدام البدائل النباتية للحليب العادي، مثل اللوز أو فول الصويا أو الأرز أو المشروبات التي تحتوي على الشوفان.

أفضل طريقة لفقدان الوزن هي اتباع نظام غذائي متوازن وصحي، لكن البديل الصحي الذي يمكنه تعزيز فقدان الوزن هو الماتشا لاتيه المثلج أو حليب الماتشا.

لا يقتصر الأمر على قلة سعراته الحرارية، لكن أيضاً بفضل الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة التي يحتويها، فهو يعزز بناء العضلات ويوفر فيتامينات مهمة مثل A وB وE، وكذلك الأملاح المعدنية الأساسية مثل الكالسيوم والحديد.

حليب الماتشا المحضر دون سكر ودون مساعدة من المواد الصناعية يحتوي على سعرات حرارية، حوالي 150 سعراً حرارياً، ولذلك فهو مشروب مثالي للإفطار أو لوجبة خفيفة من البروتين.

وفي حال الرغبة في تناول وجبة خفيفة معه، فيمكن دمجه مع أطعمة مثل الفاكهة أو المخبوزات الخفيفة.

الماتشا هو شاي أخضر مسحوق بشكل دقيق، ويُعد من أجود أنواع الشاي في اليابان وأكثرها شيوعاً بها.