شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تعلن تسجيل 184 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الأحد، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 229 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 235 ألفا و864 حالة حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 286 ألفاًً و352 شخصاً وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفاً و671 حالة.