أسرار لا تعرفها عن أنظمة أندرويد أوتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عزز تزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام الهواتف أثناء القيادة ظهور أنظمة مثل أندرويد أوتو.



ويعمل نظام أندرويد أوتو كنظام تشغيل للشاشات الموجودة في السيارات بمختلف فئاتها.

ويساعد هذا النظام سائقي السيارات على متابعة حياتهم الرقمية أثناء ساعات القيادة الطويلة.

كما يقدم هذا النظام تحكمًا شاملًا في مهام مثل تشغيل الموسيقى، متابعة الخرائط والملاحة، الاطلاع على الرسائل النصية الواردة، تلقي المكالمات والمزيد.

حاولت شركات السيارات حل هذه المشاكل من خلال الأنظمة الملاحية التي تقدمها في سياراتها، إلا أن هذه الأنظمة عرفت بمدى تأخرها وبمدى محدودية مهامها وخواصها.

وكان السبق لشركة أبل في تقديم نظام تشغيل لشاشات السيارات، وهو CarPlay، إلا أن جوجل قد لحقتها بنظام أندرويد أوتو.

وتعرف أنظمة تشغيل شاشات السيارات بأنها أنظمة معلوماتية ترفيهية، بالإنجليزية تعرف بـ”infotainment” اختصارا، وهذا نظرًا لأنها تقدم المميزات والخواص الترفيهية والمعلوماتية في نفس الوقت.

ويقوم نظام تشغيل أندرويد أوتو بمحاكاة نفس التجربة التي يقدمها الهاتف الذكي سواء من حيث الشكل أو المضمون. لكن نظرا لأنه نظام تشغيل موجه للسيارات فهو لا يحتاج منك أن تنظر إليه كثيرا وتنشغل عن الطريق.

وبالتالي فهذه الأنظمة تعتمد بالكامل على التحكم الصوتي، وقد بدأت جوجل في توفير نظامها الخاص بالسيارات بشكل مدمج في هواتف أندرويد بداية من أندرويد 10، وهذا هو المكون الرئيسي الذي يستخدم عند توصيل الهاتف بشاشة السيارة الداعمة للنظام.

ويمكن لملاك السيارات أن يقوموا بتركيب شاشات داعمة للنظام في حالة أن سياراتهم لا تأتي مع واحدة تدعم ذلك. في حين أن معظم السيارات الحديثة في معظم الدول تأتي مع شاشات داعمة للنظام.

وفي حالة أن هاتفك يأتي مع إصدار أندرويد 9 أو أقدم فسيكون عليك أن تقوم بتحميل التطبيق من المتجر. في حين أن بعض السيارات تدعم استخدام النظام لاسلكيًا، والبعض الآخر يحتاج لتوصيل سلكي.

ويمكنك عبر أندرويد أوتو أن تشغل عددًا كبيرًا من التطبيقات على شاشة سيارتك. بما في ذلك تطبيقات الخرائط والموسيقى وبعض تطبيقات التواصل، ومن أبرز هذه التطبيقات: WhatsApp و Kik و Telegram و Facebook Messenger و Skype و Google Hangouts و WeChat و Google Allo و Signal و ICQ والمزيد.

ويتم التحكم في كل هذه التطبيقات من خلال الأوامر الصوتية كما سلف الذكر، وبالتالي فالنظام يأتي مع دعم كامل لمساعد جوجل الشخصي.