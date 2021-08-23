الأمير خالد الفيصل يشرف على مراسم غسل الكعبة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه "نيابة عن خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز) تشرّف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بغسل الكعبة المشرفة".

وتجري مراسم غسيل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلّل بهذا المخلوط الذي يُحضّر منذ وقت مبكر من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحسب الوكالة.

وجرت مراسم غسل الكعبة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته لقطات فيديو بثتها قناة "الإخبارية" الرسمية.

من جهته، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن "مناسبة غسل الكعبة المشرفة جمعت بين أمرين هما: السنة النبوية حيث دلت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على العناية بالكعبة المشرفة، إجلالاً وتعظيماً لحرمتها ومكانتها وقداستها، وهي سيرة الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- والأئمة والخلفاء والولاة عبر التاريخ".

وبيّنت لقطات فيديو لحظة إغلاق سدنة بيت الله الحرام باب الكعبة المشرفة بعد الانتهاء من مراسم غسلها.