مصر... وزيرة الصحة تعلن أخبارا حزينة بشأن "الموجة الرابعة من كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وقالت الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، إن "الموجة الرابعة من المتوقع أن تكون أكثر شدة"، مؤكدة أن "اللقاحات تقلل بنسبة تصل لـ90% الدخول للمستشفيات وحالات الوفاة، ومع الزيادة المتوقعة لحالات كورونا من المتوقع زيادة الوفيات الفترة المقبلة".

وأوضحت أن "مصر تشهد ارتفاعا في الحالات المصابة منذ الأسبوع الماضي، مرورا بالأسبوع الحالي، وهو ارتفاع طفيف ولكنه مستمر، وهو يعني أن التصاعد لا يهبط، ويهم الحكومة المصرية عمل تكثيف في تلقي اللقاحات".

وأكدت وزيرة الصحة المصرية بدء توزيع أول دفعة من لقاح سينوفاك المصنع محليا على مراكز تطعيمات كورونا غدا الثلاثاء، مؤكدة إنتاج 15 مليون جرعة، وأن الطاقة الإنتاجية لإنتاجه بين من 15 لـ18 مليون جرعة شهريا وهذا يحل مشكلة كبيرة جدا.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أكد أن "مصر على أبواب الموجة الرابعة وهناك تزايد في الإصابات في الفترة الحالية"، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن "اللقاحات جزء من طرق الحمية ضد الفيروسات ومصر سعت كثيرا لتوفير الكميات المناسبة والأنواع المختلفة من اللقاحات"، مؤكدا أن تنوع المصادر ساهم في توفير الكميات المناسبة.

وكشفت وزارة الصحة المصرية، في وقت سابق، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزيرة هالة زايد، إنه مع بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الغد، سيتم توزيع لقاح "سينوفاك المصري" في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

ودعت الوزيرة المصرية المواطنين إلى التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، بهدف حماية أنفسهم والآخرين، موضحة خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم، مع وزير الصحة الجيبوتي، أنه لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة للفئات العاملة في القطاع الصحي، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الأولوية حاليا لتطعيم من لم يتلق اللقاح فحسب.

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