شكرا لقرائتكم خبر عن وفد دبلوماسى عراقى يصل إلى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن وفد دبلوماسي وصل إلى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين من العالقين، مشيرة إلى أن الوفد قد التقى مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الأجانب في مخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا (pabrade) الحدودية توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف في بيان صحفى أن جرى الحديث بين الجانبين عن أعداد العراقيين في هذا المركز البالغ عددهم 275 بضمنهم 14 عائلة، مؤكدا أنه بعد اللقاء تم إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية وما يحتاجونه وأولوية الحالات الإنسانية للأخرين.

على جانب آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اعتقال "إرهابي"، وضبط صواريخ وعبوات ناسفة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية - أنه وفقا لما ورد للاستخبارات العراقية عن توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، تم نصب كمين محكم له والقبض عليه".

وأضافت الخلية أن العناصر الاستخبارية والقوة البرية تمكنت أيضا من ضبط 20 قذيفة هاون عيار 120 ملم، و10 عبوات ناسفة، و4 صواريخ "آر بي جي" في منطقة الجرايشي بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.