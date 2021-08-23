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تعرف على أدوات غسل الكعبة المشرفة وتطييبها.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتدشين "معرض أدوات غسل الكعبة المشرفة الرقمى" والذى يهدف إلى توثيق وإبراز جانب من جهود المملكة العربية في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

شؤون الحرمين الشريفين
شؤون الحرمين الشريفين

ويعرض المعرض بعضًا من الأدوات التي تستخدم في عملية غسيل الكعبة المشرفة، وهي مكونة من عدد من الأدوات، منها طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد، وكأس يستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة بالإضافة لا بريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد.

الكاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة
الكاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة

 

ابريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد
ابريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد

من ضمن الأدوات أيضا، وعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة المكرمة وطاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع الورد وجالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد، أيضا قطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة، وأطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة.

الوعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة
الوعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة

 

طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد
طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد

 

جالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد
جالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد

 

قطعة قماش تستخدم لتمسيح جدران الكعبة المشرفة
قطعة قماش تستخدم لتمسيح جدران الكعبة المشرفة

 

أطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة
أطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة

 

مكنسة يدوية تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار
مكنسة يدوية تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار

 

مكنسة يدوية تستخدم لتوزيع تجفيف العطر الخاص بالكعبة
مكنسة يدوية تستخدم لتوزيع تجفيف العطر الخاص بالكعبة

 

ماء الورد يستخدم لتطيب الكعبة من الداخل
ماء الورد يستخدم لتطيب الكعبة من الداخل

 

مبخرة نحاسية للتبخير داخل الكعبة المشرفة
مبخرة نحاسية للتبخير داخل الكعبة المشرفة

 

من ضمن الأدوات الأخرى، مكنسة يدويو تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار والاتربة قبل الغسيل، ومكنسة يدوية تستخدم لتوزيع تجفيف العطر الخاص بالكعبة المشرفة دون أن تعيق حركة قاصدى المسجد الحرام، وماء الورد يستخدم لتطيب الكعبة من الداخل كاالارضية والجدار الداخلى، خصوصا في ظل تفشى ، ومبخرة نحاسية لتبخير الكعبة المشرفة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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