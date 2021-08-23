شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أدوات غسل الكعبة المشرفة وتطييبها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتدشين "معرض أدوات غسل الكعبة المشرفة الرقمى" والذى يهدف إلى توثيق وإبراز جانب من جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.



شؤون الحرمين الشريفين

ويعرض المعرض بعضًا من الأدوات التي تستخدم في عملية غسيل الكعبة المشرفة، وهي مكونة من عدد من الأدوات، منها طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد، وكأس يستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة بالإضافة لا بريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد.



الكاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة



ابريق لرش ماء زمزم المخلوط بماء الورد

من ضمن الأدوات أيضا، وعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة المكرمة وطاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع الورد وجالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد، أيضا قطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة، وأطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة.



الوعاء لتبليل القماش الخاص بمسح جدران الكعبة



طاسة تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد



جالون يستخدم لحفظ ماء زمزم المخلوط بماء الورد



قطعة قماش تستخدم لتمسيح جدران الكعبة المشرفة



أطياب خاصة لكسوة الكعبة المشرفة



مكنسة يدوية تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار



مكنسة يدوية تستخدم لتوزيع تجفيف العطر الخاص بالكعبة



ماء الورد يستخدم لتطيب الكعبة من الداخل



مبخرة نحاسية للتبخير داخل الكعبة المشرفة

من ضمن الأدوات الأخرى، مكنسة يدويو تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار والاتربة قبل الغسيل، ومكنسة يدوية تستخدم لتوزيع تجفيف العطر الخاص بالكعبة المشرفة دون أن تعيق حركة قاصدى المسجد الحرام، وماء الورد يستخدم لتطيب الكعبة من الداخل كاالارضية والجدار الداخلى، خصوصا في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، ومبخرة نحاسية لتبخير الكعبة المشرفة.