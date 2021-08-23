شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل رابط إلكتروني في موقع «ولاية» لاسترداد مفقودات حج 1442هـ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم “ولاية” حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج عام 1442هـ الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الإثنين وذلك من خلال الرابط التالي:هنا.
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