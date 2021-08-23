وزارة الصحة في غزة تعلن دخول المتحور دلتا إلى القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MAHMUD HAMS

نقلت وكالة الأنباء "سوا" عن مجدي ضهير، مدير الطب الوقائي لدى الوزارة، قوله بأن القطاع يعيش بالفعل الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت وجود متحور "دلتا" لفيروس كورونا في القطاع.

جاءت تصريحات ضهير خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة الفلسطينية بشأن مستجدات الحالة الوبائية، توقع خلاله أن تكون الموجة عنيفة بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة وهو الأمر الذي وصفه بالخطر الفادح.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أنه لوحظ خلال الأيام الماضية ارتفاع في عدد الإصابات ونسبة إشغال أسرة المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد19.

وانتقد ضهير الإقبال المحدود من الفلسطينيين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يفاقم المشكلة، داعيًا المواطنين للإسراع في تلقي اللقاحات لأنها السبيل الوحيد لمواجهة الفيروس والسيطرة على الجائحة.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية يتوفر لديها عدة لقاحات وجميعها آمنة وأعراضها بسيطة جدا تختفي بعد 48 ساعة لكنها تقوي المناعة وتحمي المواطنين من المضاعفات الخطيرة للفيروس وكل ما يشاع عن أعراض خطيرة لهذه اللقاحات غير صحيحة ولا يمت للواقع بصلة.

ودعا ضهير كافة اللافتات المجتمعية لدعم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد 19 وحث المواطنين على الاستجابة الفاعلة مع الإجراءات وتلقي اللقاح.