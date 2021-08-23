جينز "قصة البرميل" يتألق في خريف/ شتاء 2021/2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "ELLE" أن الجينز يتألق بقصة البرميل (Barrel Jeans) في خريف/شتاء 2021/2022 ليغازل قوام المرأة.



وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز بقصة البرميل يمتاز بوسط عال وقصة فضفاضة عند الخصر والفخذ، بينما تصير القصة ضيقة عند الكاحل.

وتتمثل مزايا هذه القصة المتفردة في أنها تجعل المرأة تبدو أطول قامة من خلال إطالة السيقان بصرياً، كما أنها تسلط الضوء على منحنيات القوام المفعمة بالأنوثة، فضلاً عن الإحساس بالراحة الفائقة.

ويمكن تنسيق الجينز بقصة البرميل مع القطع الفوقية التريكو، كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع قميص كلاسيكي وبليزر أكبر من المقاس (Oversize).

وبالنسبة للأحذية، فإن الجينز بقصة البرميل يتناغم مع كل أشكال الأحذية، خاصة بوت الكاحل (Ankle Boot) والحذاء الرياضي ذي الرقبة العالية (High Top Sneaker).