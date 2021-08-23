تمارين لا تعرفها حول تخسيس ترهلات جناب البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

منطقة الجانبين من أكثر المناطق التي من الممكن أن تتراكم بها الدهون مما يتسبب في حدوث ترهلات بها، ويعود هذا إلى الجلوس لفترات طويلة دون القيام بنشاط بدني أو بسبب تناول الطعام غير الصحي.



لكن يمكنك الآن التخلص من الترهلات الموجودة في جانبي البطن الناتجة عن زيادة الوزن من خلال بعض التمارين التي تعمل على تخسيس هذه المنطقة.

تمارين تخسيس ترهلات جناب البطن:

التمرين الأول:

عليك بالجلوس على الأرض مع ثني القدمين والإمساك بكرة، والتحرك يمينا ويسارا بشكل متتابع مع تحريك الساقين، ويمكنك تكرار التمرين 30 مرة للحصول على نتيجة أفضل.

التمرين الثاني:

يتم وضع الكفين على الأرض وتثبيت القدمين مع تحريك الساقين بالتبديل مثل قيادة الدراجة، ويتم تكرار التمرين 20 مرة.

التمرين الثالث:

عليك بالاستلقاء على الظهر ووضع اليدين خلف الرأس ورفع الساق اليسرى حتى لمس الذراع الأيمن، ورفع الساق اليمنى حتى لمس الذراع الأيسر، والتبديل بينهما مع التكرار 20 مرة.

التمرين الرابع:

يتم الاستلقاء على الجانب الأيسر مع جعل الجسم في شكل مستقيم، ويتم رفع الجسم إلى الأعلى مع الاستناد على الكوع الأيسر مع مراعاة الحفاظ على استقامة الرأس مع العمود الفقري مع التبديل بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ويتم تكرار التمرين 20 مرة ويعتبر من التمارين الجيدة للتخلص من ترهلات الجناب.

التمرين الخامس

يتم الاستلقاء على البطن مع رفع الساقين قليلا ومد الذراعين إلى الأمام مع تحريك الساقين والذراعين بسرعة مع الحرص على تثبيت منطقة البطن والحوض على الأرض بشكل جيد، ويكرر التمرين 20 مرة مما يساعد على التقليل من ترهلات الجناب في وقت سريع.

التمرين السادس:

عليك بالوقوف مع فتح الساقين بشكل متوازي مع الكتفين، ويتم رفع اليد اليسرى إلى الأعلى مع الميل في ناحية اليمين، ويتم الوقوف مرة أخرى ورفع اليد اليمنى مع الميل ناحية اليسار، ويكرر التمرين 20 مرة.

التمرين السابع:

يتم سند إحدى الذراعين على كرسي مع الوقوف في وضع مستقيم، ويتم رفع الساق إلى الأعلى وإعادتها إلى الأرض، ويتم تكرار الحركة لمدة 20 مرة، ويتم سند الذراع الأخر على الكرسي مع رفع الساق الأخرى وإعادة التمرين.