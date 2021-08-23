كل ما تريد معرفته حول الموجة الرابعة من كورونا في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الموجة الرابعة من كورونا في مصر قد بدأت.



وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية تتزايد بنسب واضحة تماماً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في حصيلة الإصابات اليومية حتى الوصول إلى مرحلة الذروة، ومنها إلى الانخفاض مرة أخرى.

وأضاف: "نأمل أن تكون حالات الإصابة في الموجة الرابعة من كورونا في مصر بسيطة ومتوسطة وهو ما نراه حتى الآن"، محذراً في الوقت نفسه من استمرار التجمعات الكبيرة خصوصاً في المقاصد الصيفية مثل الساحل الشمالي.

وشدد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية على أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ليست الحل الوحيد للقضاء على كوفيد- 19، وإنما الاستمرار في الوقاية بكل السبل المتاحة.

وطالب تاج الدين الأسر المصرية باتباع أقصى درجات الوقاية خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاع المتوقع على مستوى الإصابات.

في السياق، قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، إن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، تجري اجتماعات دورية لبحث مستجدات الوضع الوبائي في مصر.

وأضاف حسني في تصريحات تلفزيونية أن الأطباء المصريين لديهم خبرة في التعامل مع إصابات فيروس كورونا، لافتاً إلى رصد ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين في المحافظات حالياً.

أما عن الموجة الرابعة من كورونا في مصر فقد توقع الدكتور حسام حسني أن تبدأ في منتصف شهر سبتمبر/أيلول.

وأوضح أن العديد من دول العالم تشهد زيادة في إصابات كورونا لكن "ما يهمنا في مصر ليس الأعداد فقط، وإنما تقليل حدة الأعراض، لذا نعمل على محور تقليل الأعداد من خلال الإجراءات الاحترازية".

وفي إطار تشديد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، أنه مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لن يُسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى توزيع لقاح سينوفاك المصري المضاد لفيروس كورونا بجميع المراكز الصحية للتطعيم بلقاح ضد هذا الفيروس، داعية المواطنين إلى التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، لحماية أنفسهم والآخرين.

وأوضحت أنه لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة من اللقاحات للعاملين بالقطاع الصحي وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، إذ إن الأولوية حالياً لتطعيم مَن لم يتلق اللقاح.

ولفتت إلى أن مصر سوف تنتج نحو 12.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصري وسيتم توريد حوالي 5.2 مليون جرعة من لقاح فايزر خلال شهر سبتمبر/أيلول.