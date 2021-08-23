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نصائح لمنع طفلك من عمليات الشراء عبر الإنترنت

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لمنع طفلك من عمليات الشراء عبر الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

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أوصى خبراء المركز الأوروبي لحماية المستهلك بمدينة كيل الألمانية الآباء بمراقبة أنشطة أطفالهم على التطبيقات،

 

وذلك لتفادي ما يعرف بعمليات الشراء داخل التطبيق (In-App Purchases).

 

ويقدم الخبراء هذه التدابير لمنع الطفل من إجراء مثل هذه العمليات، التي قد تتسبب في نفقات غير مرغوب فيها:

 

- لا يجوز تخزين تفاصيل وبيانات البنك أو بطاقة الائتمان على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي للطفل.

 

- يمكن تنشيط قفل الطرف الثالث عبر مزود شبكة الهاتف المحمول. وبهذه الطريقة يمكن منع عمليات السحب غير المرغوب فيها عبر فاتورة الهاتف الجوال الشهرية.

 

- يمكن غالبا إلغاء تنشيط عمليات الشراء داخل التطبيق في إعدادات الهاتف الجوال أو يمكن حظرها باستخدام الحماية بكلمة مرور.

 

- يمكن أن يساعد استخدام البطاقة المدفوعة مسبقا كوسيلة للدفع في تتبع النفقات.

 

- توفر العديد من المنصات أنظمة حماية للأطفال. ويسمح هذا للآباء بإنشاء حسابات مستخدمين خاصة للأطفال.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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