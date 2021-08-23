الكشف عن جريمة مروعة بتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت جريمة مروعة وسط العاصمة التونسية ليلة أمس الأحد، إذ أقدم رجل على قتل زوجته وأبنائه قبل أن يقدم على الانتحار وفق سكاي نيوز عربية.



وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الجريمة وقعت في منطقة باردو بوسط تونس العاصمة.

وأضافت أن الرجل، وهو عازف موسيقي، قتل زوجته وولديه ذبحا، أحدهما حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة.

ونجت ابنة القاتل من الموت المحقق، إذ لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الجريمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية.