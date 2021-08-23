فيديو يرصد لحظة اختراق فيروس كورونا خلايا الدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة اختراق فيروس كورونا المستجد لخلايا دماغ خفاش.



وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يبيّن تسلل الفيروس لخلايا الدماغ "بشكل عدواني".

وأشارت إلى أن مقطع الفيديو سجلته كل من صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، وقد لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في "مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير"، الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي.

ووفق الصحيفة، جرى تصوير المقطع على مدار 48 ساعة مع تسجيل صورة كل 10 دقائق، إذ تُظهر اللقطات الفيروس التاجي على شكل بقع حمراء تنتشر بين كتلة من النقط الرمادية - خلايا دماغ الخفاش.

وبعد أن تصاب خلايا دماغ الخفاش بالعدوى، تبدأ في الاندماج مع الخلايا المجاورة. وفي مرحلة ما، تنفجر الكتلة بأكملها، مما يؤدي إلى موت الخلايا.