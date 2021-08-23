كيف تنافس شركة جوجل أبل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

على خطى شركات صناعة الهواتف الكبرى، قررت شركة جوجل طرح هاتفها الجديد بيكسل 6 بلاشاحن على أن يباع - الشاحن- بشكل منفصل.



ووفق موقع "ذا فيرج"، هاتف بكسل 5A آخر هاتف ذكي تطرحه شركة جوجل مرفق بشاحنها الخاص.

وفيما يخص هاتف بكسل 6، فإن القرار من جوجل سيطبق على كافة الطرازات التي ستطرح منه.

وتصل هواتف بكسل 6 من جوجل خلال فترة الخريف المقبل، في الوقت نفسه الذي تستعد شركة أبل خلال للكشف عن آيفون 13.

وقبل جوجل، طبقت كل من شركات أبل وسامسونج سياسة الطرح المنفصل للشواحن في محاولة لتحسين مبيعاتها بسبب أزمة كورونا.

هاتف بيكسل 5A

وأضافت شركة التكنولوجيا جوجل إلى أحدث هواتفها من الجيل الخامس للاتصالات شاشة أكبر وبطارية أكبر إلى جانب القدرة على مقاومة المياه.

يأتي ذلك في محاولة من جانب الشركة الأمريكية لجذب العملاء الباحثين عن هواتف ذكية منخفضة التكلفة وزيادة حصتها من السوق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر الهاتف الجديد واسمه بيكسل 5 أيه يبلغ 449 دولارا وهو ما يقل بنحو 50 دولار عن سعر الجيل السابق بيكسل4 أيه المتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس، مع إضافة تحديثات بسيطة، وتخفيض بسيط لدعم معايير تكنولوجيا الجيل الخامس.

وأضافت بلومبرج أن جوجل مازالت تعمل على فكرة توفير الخصائص المميزة لهاتفها الذكي بيكسل 5 من خلال مجموعة من الطرز منخفضة الأسعار.

في الوقت نفسه يحتوي الهاتف الجديد الأقل سعرا على كاميرا مزدوجة وشريحة تأمين للجهاز ومعالج من إنتاج شركة كوالكوم، وهي المكونات الموجودة في الفئة الأغلى سعرا أيضا.

ومن المنتظر أن تبدأ شركة ألفابيت المالكة لشركة جوجل بيع الهاتف بيكسل 5 أيه مباشرة في الولايات المتحدة واليابان اعتبارا من 26 آب/أغسطس الحالي، إلى جانب بيعه عبر متاجر شبكة اتصالات شركة سوفت بنك كورب اليابانية.

تبلغ مساحة شاشة الهاتف الجديد 6.3 بوصة (16 سنتيمترا) وهي أكبر قليلا من شاشة الجهاز بيكسل 4 أيه والتي تبلغ 6.2 بوصة.

كما تمت زيادة قوة البطارية لكي تكفي للعمل لمدة 48 ساعة عند شحنها بالكامل بحسب شركة جوجل.