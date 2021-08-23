الكاظمي يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية في قضاء الطارمية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي للكاظمي بيانا، جاء فيه أن "الكاظمي وصل إلى قضاء الطارمية وزار مقر قيادة العمليات، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها".

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية قد استنفرت كافة طاقتها، يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن خطة تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله، إن "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة وأشرف على الفرق من سيارات إنقاذ وإطفاء وإسعاف ومعالجة في محيط الضريحين وقرب الفنادق وسرادق العزاء".

وأكد اللواء بوهان على تهيئة واستنفار كافة طاقات المحافظة من كوادر تخصصية وآليات تحسبا لوقوع أي طارئ، لافتا إلى أن "عناصر الـ CBRN باشرت مهامها في عمليات التعفير والتعقيم في الطرق المؤدية إلى الضريحين للحد من انتشار فيروس كورونا".