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“التعاون الإسلامي” تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخّخة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس :  أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم،بشدة المحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة مفخخة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.
وشدّد معالي الأمين العام على إدانة المنظمة الممارسات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.
وجدد العثيمين التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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