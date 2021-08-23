شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترفع السعة الاستيعابية للحضانات ومراكز رعاية الطفولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وسط تدابير وقائية من «كوفيد 19» مع عودة المدارس، رفعت وزارة التربية والتعليم السعة الاستيعابية للحضانات ومراكز رعاية الطفولة إلى 12 طفلاً للفئة العمرية من 45 يوماً لسنتين، ومن 10 أطفال إلى 16 طفلاً في الفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، مع إبقاء المساحة المخصصة 3,5 أمتار للطفل داخل الصف و5 أمتار لكل طفل في المساحات المفتوحة، وإعفاء الأطفال من ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه.



وحذرت عبر البروتوكول الوطني لإعادة التشغيل المنشآت التعليمية من استخدام الدمى والألعاب ذات الأجزاء المعقدة، أو التي يصعب تنظيفها وتعقيم كافة المعدات في الفصول كالألعاب والكتب والأقلام وأقلام التلوين والمواد الفنية والحرفية بعد كل استخدام، مع تفضيل حصول كل طفل على ألعاب حصرية وتجنب ألعاب الفم كالصفير والألعاب الموسيقية والحد من تجمع الأطفال حول الألعاب بحد أقصى 4 لكل مرة.