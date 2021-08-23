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تصوير غزو فيروس كورونا لخلايا الدماغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصوير غزو فيروس لخلايا الدماغ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقطع فيديو يظهر لحظة اختراق لخلايا دماغ خفاش.

 

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو يبيّن تسلل الفيروس لخلايا الدماغ "بشكل عدواني".

 

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن مقطع الفيديو سجلته كل من صوفي ماري إيتشر وديلفين بلاناس، ولقد لقيتا إشادة كبيرة خلال مشاركتهما في "مسابقة نيكون الدولية للعالم الصغير"، الخاصة بالتصوير من خلال المجهر الضوئي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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