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ما هي آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي آخر تطورات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 211.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و600821.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                     إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                              627972                               37862951

 

الهند                                        434367                                    32424234

 

البرازيل                                  574209                                     20556487

 

روسيا                                    355865                                    6726523

 

فرنسا                                   113186                                     6579675

 

المملكة المتحدة                     131591                                   6460930

 

تركيا                                   54060                                    6176441

 

الأرجنتين                          110217                                     5130852

 

كولومبيا                             124121                                 4886897

 

إسبانيا                              83136                                       4770453.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                     عدد الوفيات                        عدد الإصابات

 

21 - العراق                              20110                            1819455

 

37 - المغرب                           11587                              799775

 

38 - الأردن                              10273                           788088

 

42 - الإمارات                         2018                             708302

 

45 - تونس                            22394                           635455

 

46 - لبنان                           8004                               589597

 

48 -                     8469                            541610

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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