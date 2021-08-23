من خلال ويندوز 11.. طريقة سحرية لخفض استهلاك الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يوفر ويندوز 11 ميزة مهمة تتيح الحد من استهلاك الإنترنت، ومساعدة الشبكات ذات جودة الاتصال الضعيفة على تحسين أدائها.



يسمح ويندوز 11 للمستخدمين بتفعيل خاصية التحكم في جودة مقاطع الفيديو التي تعمل عبر الإنترنت من خلال مختلف التطبيقات مثل مقاطع نتفليكس، ما يسهم في النهاية في تقليل الضغط على استهلاك الإنترنت، دون الحاجة لتنزيل تطبيقات خارجية.

هذه الميزة توفر عناء تحويل جودة كل مقطع يدويا واختيار الجودة الأقل، وتجاوز عقبة منع بعض التطبيقات تفعيل تقليل جودة المقاطع.

وهناك طريقتان شهيرتان لخفض جودة مقاطع الفيديو في ويندوز 11 سنستعرضهما في السطور القادمة.

1- تعديل سجل النظام

يعد سجل النظام منطقة بالغة الدقة والحساسية، لأن وقوع أي خطأ يعني اضطراب أداء ويندوز 11 بالكامل، لذلك يجب توخي الحذر بالاحتفاظ بنسخة احتياطية من النظام أولا قبل إجراء أي تعديل.

وللولوج إلى سجل النظام عليك التوجه لنافذة تشغيل الأوامر وكتابة كلمة "regedit"، والضغط عليها.

ستنتقل إلى داخل النظام، وستحتاج إلى نسخ هذا العنوان "Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\VideoSettings

في شريط البحث الخاص بمعدل السجل

كما يمكن عمل هذه الخطوات يدويا من خلال البحث عن الإدخالات الخاصة به، وعندما تصل إليه قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن وإنشاء قيمة مفتاح جديدة، باسم "AllowLowResolution" ثم اضغط عليها مرتين بغرض تعديل السجل.

ثم اكتب رقم 1 في مربع القيمة الجديدة، لخفض جودة مقاطع الفيديو لأقل درجة ممكنة، أما إذا رغبت في إلغاء هذه الخاصية قم بجعل القيمة 0.

وفي النهاية، أجرِ إعادة تشغيل للحاسب لتفعيل هذه التغييرات.

2- إعدادات النظام

الطريقة الثانية تعتمد على إجراء تعديلات بإعدادات النظام من خلال الضغط على علامة الويندوز في البداية، ثم إعدادات الويندوز، لتظهر إعدادات التطبيقات من الجهة اليمنى للشاشة.

ومن بين هذه الإعدادات عليك الضغط على إعدادات تشغيل الفيديو داخل التطبيقات، ثم تفعيل خاصية توفير استهلاك الإنترنت عبر تقليل جودة مقاطع الفيديو.