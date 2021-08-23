شركة جوجل تحيل هاتف "بيكسل 5" للتقاعد مبكرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 أغسطس 2021

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في الوقت الذي تتأهب جوجل لطرح هاتف بيكسل 6 الجديد الأيام القليلة المقبلة، أحالت بيكسل 5 للتقاعد مبكرا، ما أثار التساؤلات.



والهاتف بيكسل 5 غير مدرج حاليًا في متجر الشركة عبر الإنترنت، وعلى الأرجح لن يدوم المخزون المتبقي لدى بائعي التجزئة الآخرين طويلاً، وفق تقرير بوابة aitnews.

ويضيف التقرير، عادة لا يتم إيقاف النماذج القديمة حتى يتم إصدار الجيل التالي.

لذلك فإن بيكسل 5 الذي يتوقف في شهر أغسطس الجاري قبل الإصدار المفترض لهاتف بيكسل 6 في شهر أكتوبر هو توقف قبل الموعد المحدد بوقت طويل.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان، نتوقع أن ينفد متجرنا في الولايات المتحدة من Pixel 4a 5G و Pixel 5 في الأسابيع المقبلة بعد إطلاق بيكسل 6.

جوجل تنافس أبل.. هاتف بيكسل 6 بلا شاحن

وأضاف، تستمر إتاحة هذه المنتجات من خلال بعض الشركاء حتى نفاذ الكمية.

ويبدو أن عملاق البحث يسحب جميع الأجهزة التي قد تقف في وجه سلسلة بيكسل 6.

وهاتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو في منافسة قوية مع أجهزة أبل وسامسونج.

وبينما يوفر بيكسل 5 ميزات مرحلية مثل الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء IP68 القوية ، لكن لم يكن الجهاز مصممًا بشكل فعلي للتنافس مع آيفون 12 برو و Galaxy S21.

وعلى خطى شركات صناعة الهواتف الكبرى، قررت شركة جوجل طرح هاتفها الجديد بيكسل 6 بلاشاحن على أن يباع - الشاحن- بشكل منفصل.