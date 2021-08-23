شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة بالعراق، أمس، أن تحقيق المناعة المجتمعية سيتم في حال بلغت نسبة تطعيم المواطنين أكثر من 70%، مشيرة إلى أن "المناعة المجتمعية لا تعني السيطرة التامة على الوباء".

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية إن "المناعة المجتمعية لفيروس كورونا لا يمكن تحقيقها قريبا، نتيجة تحول سلالات الفيروس"، مبينا أن "زيادة نسب الملقحين لها مزايا إيجابية، إذ إنها تخفض معدل تسجيل الإصابات، وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات، لكنها أيضا لا تعني إيقاف الوباء".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس، تطعيم 95639 شخصًا باللقاح المضاد ل‍كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل 5634 إصابة جديدة ب‍كورونا.