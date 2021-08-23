رئيس هيئة قناة السويس: إيرادات القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد ربيع أن السياسات التسويقية التي اتخذتها القناة كان لها الدور الأكبر في زيادة الإيرادات، حيث حققت الهيئة أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2020 – 2021.

وعن المرور الثاني لسفينة إيفر جيفن العملاقة التي جنحت في مارس/آذار الماضي وأحدثت ضجة عالمية، أكد أنه لا توجد مشاكل بين الشركة وهيئة قناة السويس وأن الأمور مرت بسلام.

يذكر أن "إيفر غيفن" تسببت في إغلاق قناة السويس المصرية خلال الفترة من 23 حتى 29 مارس/ أذار الماضي، وقررت السلطات المصرية إيقافها للتحقيق في القضية.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تم إطلاق السفينة العملاقة، بعد تسوية القضية مع السلطات المصرية، وإجراء فحوصات خاصة بسلامتها بميناء بورسعيد.

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