شكرا لقرائتكم خبر عن تبرعات أوروبية بـ 240 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الاتحاد الأوروبي أن ليبيا تحصلت على أكثر من (240) ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من دول أعضاء الاتحاد.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - أنه بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الليبية، تبرعت مالطا بأكثر من (40) ألف جرعة من لقاح استرازينيكا، بينما تبرعت اليونان بـ(200) ألف جرعة من نفس اللقاح، لتعزيز الاستجابة الصحية لوباء (كوفيد-19) في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن ليبيا - التي تضطلع حاليًّا بإطلاق حملتها الوطنية للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) - تلقت حتى نهاية يوليو 2021، أكثر من (1.3) مليون جرعة من اللقاحات من مصادر مختلفة، ووصل عدد المتلقين للقاح حتى الآن إلى أكثر من نصف مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.