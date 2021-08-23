شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج الحد من الهدر يوضح المنطقة الأكثر إهداراً للطعام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات ، إن الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام في المملكة، حيث أن مقدار الهدر بلغ 40 مليار ريال سنوياً.
وأضاف الشبانات، خلال مداخلة مع برنامج «الراصد» اعلى فضائية «الإخبارية»، أنهم يحاولون في البرنامج توعية المجتمع بشأن أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، أما بالنسبة للذين لا يتجاوبون حلها يكون بالعقوبات ولكن في هذه المرحلة ملتزمون بالتوعية.
وأكد مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، أن المجتمع يتمتع بحس ديني ووطني.
ولفت إلى أنه يتوقع في المستقبل القريب يحدث تفاعلاً من قبل المواطنين والمقيمين، مشيرًا إلى أنهم يهدفون لتقليل نسبة الهدر الغذائي في المملكة بحلول عام 2030.
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