شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب تعلن تلقيح 17 مليونا و 288 ألفا و 54 شخصا بالجرعة الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 17 مليونا و 288 ألفا و 54 شخصا حتى اليوم، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 12 مليونا و 911 ألفا و 722 شخصا.

وأفاد بيان للصحة المغربية صدر اليوم الأحد بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تلقى 26 ألفا و 215 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 37 ألفا و 6 أشخاص الجرعة الثانية.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.