شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: رسوم تجديد الإقامة لـ «العاملات» لا تسترد في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المديرية العامة للجوزات أنه لا يمكن للكفيل استرداد مبلغ تجديد الإقامة لـ “العاملة” في حالة إتمام الإجراء. وتلقت “الجوازات” تساؤلاً عبر تويتر قال صاحبه: “أرغب في الاستفسار عن امكانية استرداد مبلغ تجديد الاقامه للعاملة التي تحت كفالتي حيث تم تجديدها سنه ولكن رفضت العودة وسوف تسري هذه الاقامة في شهر 9”. وردت “الجوازات” قائلة: “في حال إتمام الإجراء فإن الرسوم غير مستردة”.

كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات»: رسوم تجديد الإقامة لـ «العاملات» لا تسترد في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.