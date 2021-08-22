شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتقديم طلب إعفاء «المتوفين» من القروض العقارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” شروط ومتطلبات إعفاء المتوفين المقترضين من الصندوق، وقال إنه لتقديم طلب الإعفاء يجب اتباع الخطوات التالية: (1) ادخل على موقع وزارة المالية (الخدمات الإلكترونية) (2) اختر (نموذج إعفاء المتوفين) (3) قم بالموافقة على الشروط (4) قم بتعبئة البيانات الخاصة بطالب الإعفاء، وانقر على التسجيل) (5) سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال برقم الطلب وتاريخهن خدمة إعفاء المتوفي تسمح بتقديم طلب إعفاء المتوفين من القروض المتبقية.

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