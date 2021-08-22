حسن نصر الله يتحدث عن سر حربي قد "يصيب الكثيرين بالرعب"

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Hassan Ammar
وندد، بما وصفه "السعي الأمريكي لتفتيت المجتمع"، قائلا إن هدفه "رسم صورة البلد والدولة كما يريدون ومنها التطبيع مع العدو".
وقال إن "من يدير المعارك ضد المقاومة في لبنان هو السفارة الأمريكية والسفراء المتعاقبون منذ عام 2005"، مؤكدا أن "عشرات مليارات الدولارت أُنفقت منذ عام 2005 حتى هذا اليوم، من أجل تشويه المقاومة".
وشدد على أن "كل ما عملته السفارة الأمريكية فشلت فيه، سواء في الإعلام أو التمويل"، مؤكداً أن "السفارة الأمريكة والسعودية عملتا خلال السنوات الماضية على إشعال حرب أهلية".
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